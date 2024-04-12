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Закон о мобилизации в Украине — один из самых либеральных по отсрочкам, – член комитета Рады Игорь Копытин

16:25, 12 апреля 2024
По словам члена парламентского комитета по нацбезопасности, если сравнить законы о мобилизации стран мира – у нас один из самых либеральных в политике отсрочок.
Закон о мобилизации в Украине — один из самых либеральных по отсрочкам, – член комитета Рады Игорь Копытин
Источник фото: фото из соцсетей
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Народный депутат от фракции «Слуга Народа» и член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Игорь Копытин заявил, что принятый парламентом законопроект о мобилизации предусматривает гарантии соцзащиты, большой мотивационный пакет и прозрачную систему отсрочок. Он отметил, что в Украине один из самых либеральных в политике отсрочок закон о мобилизации.

«Первой и главной задачей этого закона было обновить военно-учетные данные. Военному командованию страны необходимо понимать, на какой мобилизационный потенциал они могут рассчитывать», – объяснил парламентарий.

Он добавил, что со вступлением в силу закона о мобилизации этот процесс станет более прозрачным и честным.

«Если сравнить законы о мобилизации стран мира – у нас один из самых либеральных в политике отсрочок. Большой мотивационный пакет, который будет побуждать мужчин идти на контрактную службу по специальности. Льготы военным и гарантии социальной защиты», – подытожил Копытин.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», у Кабмина будет месяц со дня публикации закона об усилении мобилизации 10449 для того, чтобы определиться с новым порядком бронирования. Соответствующие нормы предусматривают переходные положения принятого в целом 11 апреля закона о мобилизации.

Также мы сообщали, что в законе о мобилизации было учтено предложение о праве на отсрочку от мобилизации аспирантам, но второе высшее образование не будет основанием для отсрочки.

Напомним, по действующему закону о мобилизации право на отсрочку имеют соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.

При принятии закона о мобилизации 10449 было учтено предложение народных депутатов предоставить аспирантам, обучающимся как по бюджетной, так и по контрактной форме обучения, право на отсрочку от мобилизации.

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