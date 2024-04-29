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В Киеве мужчина вызвал полицию из-за страшного сна об убийстве

16:35, 29 апреля 2024
Мужчина получил штраф, потому что вызвал полицию на приснившееся убийство.
В Киеве мужчина вызвал полицию из-за страшного сна об убийстве
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В Киеве патрульные вынесли постановление за ложный вызов мужчине, который вызвал правоохранителей, потому что ему «приснился страшный сон».

Как рассказали в правоохранительных органах, в Печерском районе столицы поступило сообщение об убийстве. Инспекторы прибыли на место, где их уже ждал заявитель. Однако во время общения с мужчиной они установили, что информация об убийстве не подтвердилась.

«Гражданин признался, что ему приснился страшный сон, в котором неизвестные убили его друга. Так что, без промедления, он обратился за помощью к патрульным», - отмечают в полиции.

Следовательно, на мужчину вынесли постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП.

За заведомо ложный вызов пожарно-спасательного подразделения, полиции, бригады экстренной медицинской помощи или других аварийно-спасательных формирований предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 850 до 3 400 гривен.

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