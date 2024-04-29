Новая модель охраны границы, — Андрей Демченко объяснил увеличение численности Госпогранслужбы на 15 тысяч человек

Увеличение численности ГПСУ обусловлено формированием новых подразделений в составе ведомства и изменением стратегии охраны границы.

Увеличение численности Госпогранслужбы на 15 тысяч человек обусловлено формированием новых подразделений в составе ведомства и изменением стратегии охраны границы. Об этом рассказал спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в интервью «Укринформу».

По его словам, увеличение количества пограничников – это сегодняшнее условие. Государственная пограничная служба сейчас формирует и продолжает усиливать свои возможности, создавая подразделы нового образца бригадного типа. То есть те подразделения, которые фактически могут совершать боевые действия, имея на вооружении артиллерию и другие средства для поражения техники противника. Поэтому именно этим и вызвано увеличение численности штата ГПСУ, потому что в дальнейшем эти подразделения будут держать оборону границы.

Демченко отметил, что это уже не будет та модель существовавшей ранее охраны, а будет военная составляющая.

Он добавил, что в настоящее время сформированы две бригады – «Стальная граница» и «Месть», активно выполняющие задачи на линии фронта, и пограничники продолжают наращивать количество таких подразделений в структуре ГПСУ.

«Поэтому увеличение штата Госпогранслужбы обусловлено формированием новых подразделений. Уже есть наработка в этом направлении. Эти подразделения будут брать под контроль государственную границу, когда мы выйдем на всю протяженность нашей международно признанной границы.

В любом случае, будет новая модель охраны границы: не защита, а именно оборона. Пограничники по-прежнему будут оставаться первыми на границе, поэтому они должны иметь мощные средства для того, чтобы в случае опасности отразить атаку врага.

Пограничники остаются неотъемлемой составляющей сил обороны и безопасности нашей страны. Спектр выполнения задач у них достаточно широк: от пропускных операций на западной границе или на границе с Молдовой и безопасность этих участков, где полномасштабное ведение боевых действий на линии фронта. Единственное желание в День пограничника, как и в обычный день – это победа над врагом, чтобы на нашей земле наступил мир, и пограничники вернулись к своему привычному делу», — рассказал Демченко.

Ранее мы писали, что на увеличение численности Пограничной службы на 15 тысяч человек уже в 2024 году может потребоваться дополнительно 7,9 млрд. грн.

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