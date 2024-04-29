Поляки сняли блокаду со всех пунктов пропуска на границе с Украиной

Украина и Польша будут обмениваться цифрами по транзиту сельскохозяйственной продукции, чтобы контролировать ситуацию.

Поляки разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщили 29 апреля в Министерстве аграрной политики и продовольствия. Там отметили, что переговоры, которые присходили, были нелегкими, но главное, что есть результат.

В то же время в ведомстве добавили, что переговоры между министерствами и ассоциациями будут продолжаться и дальше. Стороны договорились ежемесячно обмениваться цифрами по транзиту сельскохозяйственной продукции, чтобы контролировать ситуацию.

Следующая встреча министров сельского хозяйства Украины и Польши намечена на 7 мая, на ней обсудят условия сотрудничества летом.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в понедельник, 29 апреля, в пункте пропуска «Рава-Руська – Гребенное» на границе с Польшей возобновилось движение грузовиков.

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