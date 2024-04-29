Поляки зняли блокаду з усіх пунктів пропуску на кордоні з Україною

Україна та Польща будуть обмінюватися цифрами щодо транзиту сільськогосподарської продукції, щоб контролювати ситуацію.

Поляки розблокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Про це повідомили 29 квітня у Міністерстві аграрної політики та продовольства України. Там зазначили, що переговори, які тривали, були нелегкими, але головне, що є результат.

Водночас у відомстві додали, що переговори між міністерствами та асоціаціями продовжуватимуться і надалі. Сторони домовилися щомісяця обмінюватися цифрами щодо транзиту сільськогосподарської продукції, щоб контролювати ситуацію.

Наступна зустріч міністрів сільського господарства України та Польщі запланована на 7 травня, на ній обговорять умови співпраці влітку.

Як писала «Судово-юридична газета», у понеділок, 29 квітня, в пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне» на кордоні з Польщею поновився рух вантажівок.

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