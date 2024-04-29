Велика Британія планує до 2030 року розробити гіперзвукову ракету

Ракети зможуть застосовувати винищувачі Typhoon або F-35.

Джерело фото: The Telegraph

Велика Британія розробляє плани оснащення своїх Збройних сил гіперзвуковою крилатою ракетою до 2030 року, повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, військове керівництво країни висловило бажання мати на озброєнні зброю, яка здатна розвивати швидкість понад 5 Махів. Цей крок зумовлений намірами уряду зберегти конкурентоспроможність на міжнародній арени, особливо у порівнянні з такими країнами, як Китай, росія та США.

Міністерство оборони Великої Британії висловило намір, щоб нова зброя була розроблена та виготовлена повністю у Сполученому Королівстві. Планується прийняти цю зброю на озброєння до 2030 року. Проект фінансується за рахунок збільшення оборонного бюджету на 75 мільярдів фунтів, яке було анонсоване раніше прем’єр-міністром Ріші Сунаком на наступні шість років.

Поки не прийнято остаточного рішення щодо того, як саме будуть запускатися ці ракети - з землі, моря чи повітря. Одним із варіантів є встановлення їх на винищувачах, таких як Typhoon або F-35, з меншим радіусом дії та корисним вантажем, ніж у випадку з більшою зброєю, яка запускається з землі. Також можливий запуск ракети з одного з військових кораблів Великої Британії.

Проектом безпосередньо керує штаб-квартира Міністерства оборони. З кінця минулого року відомство співпрацює з консорціумом, що налічує близько 80 компаній, для розробки можливих проєктів.

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