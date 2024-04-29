Практика судів
  1. У світі

Велика Британія планує до 2030 року розробити гіперзвукову ракету

15:34, 29 квітня 2024
Ракети зможуть застосовувати винищувачі Typhoon або F-35.
Велика Британія планує до 2030 року розробити гіперзвукову ракету
Джерело фото: The Telegraph
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Велика Британія розробляє плани оснащення своїх Збройних сил гіперзвуковою крилатою ракетою до 2030 року, повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, військове керівництво країни висловило бажання мати на озброєнні зброю, яка здатна розвивати швидкість понад 5 Махів. Цей крок зумовлений намірами уряду зберегти конкурентоспроможність на міжнародній арени, особливо у порівнянні з такими країнами, як Китай, росія та США.

Міністерство оборони Великої Британії висловило намір, щоб нова зброя була розроблена та виготовлена повністю у Сполученому Королівстві. Планується прийняти цю зброю на озброєння до 2030 року. Проект фінансується за рахунок збільшення оборонного бюджету на 75 мільярдів фунтів, яке було анонсоване раніше прем’єр-міністром Ріші Сунаком на наступні шість років.

Поки не прийнято остаточного рішення щодо того, як саме будуть запускатися ці ракети - з землі, моря чи повітря. Одним із варіантів є встановлення їх на винищувачах, таких як Typhoon або F-35, з меншим радіусом дії та корисним вантажем, ніж у випадку з більшою зброєю, яка запускається з землі. Також можливий запуск ракети з одного з військових кораблів Великої Британії.

Проектом безпосередньо керує штаб-квартира Міністерства оборони. З кінця минулого року відомство співпрацює з консорціумом, що налічує близько 80 компаній, для розробки можливих проєктів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Денис Малюська: Україна у квітні не призупинила захист, а якраз навпаки – прибрала застереження щодо обмеження низки прав

Міністр юстиції Денис Малюська пояснив зміст оновленого повідомлення про відступ від норм Конвенції про захист прав людини.

ЄС напередодні виборів запросив у Meta інформацію про алгоритми Facebook, за якими він застосовує «тіньовий бан» – Politico

Видання з посиланням на чиновників ЄС зазначає, що «російська кампанія впливу на вибори до Європарламенту, які відбудуться у червні, процвітає у Facebook, проштовхуючи прокремлівські наративи за допомогою реклами, придбаної через фейкові облікові записи».

Верховний Суд, установивши, що ухвала апеляційної інстанції про повернення скарги на рішення про обрання запобіжного заходу прийнята з порушенням КПК, має скасувати її з призначенням нового розгляду в апеляційному суді – Об’єднана палата ККС ВС

Практика, коли Верховний Суд, за наявності обґрунтованих підстав для скасування, залишає незаконне рішення без змін або скасовує його, проте не призначає нового розгляду, нівелює право обвинуваченого на оскарження рішення щодо запобіжного заходу – Об’єднана палата ККС ВС визначила, що повинен зробити Верховний Суд.

Звільнення працівників за колабораціонізм відбуватиметься за згодою профспілок

У Верховній Раді прокоментували законопроект про звільнення за неповідомлення про родичів на тимчасово окупованій території, а також за колабораціонізм.

Замість Житлового кодексу в Україні ухвалять окремий закон

Замість Житлового кодексу ухвалять закон про основні засади житлової політики.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Гулько
    Борис Гулько
    голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Наталія Таран
    Наталія Таран
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олександр Боровицький
    Олександр Боровицький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Капустинський
    Михайло Капустинський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Інна Алєєва
    Інна Алєєва
    суддя Господарського суду міста Києва