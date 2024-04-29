Великобритания планирует до 2030 года разработать гиперзвуковую ракету

Ракеты смогут применять истребители Typhoon или F-35.

Источник фото: The Telegraph

Великобритания разрабатывает планы оснащения своих Вооруженных сил гиперзвуковой крылатой ракетой до 2030 года, сообщает The Telegraph.

По информации издания, военное руководство страны выразило желание иметь на вооружении оружие, которое способно развивать скорость более 5 Махов. Этот шаг обусловлен намерениями правительства сохранить конкурентоспособность на международной арене, особенно по сравнению с такими странами, как Китай, Россия и США.

Министерство обороны Великобритании выразило намерение, чтобы новое оружие было разработано и изготовлено полностью в Соединенном Королевстве. Планируется принять это оружие на вооружение до 2030 года. Проект финансируется за счет увеличения оборонного бюджета на 75 миллиардов фунтов, которое было анонсировано ранее премьер-министром Риши Сунаком на следующие шесть лет.

Пока не принято окончательного решения относительно того, как именно будут запускаться эти ракеты - с земли, моря или воздуха. Одним из вариантов является установка их на истребителях, таких как Typhoon или F-35, с меньшим радиусом действия и полезным грузом, чем в случае с большим оружием, которое запускается с земли. Также возможен запуск ракеты с одного из военных кораблей Великобритании.

Проектом непосредственно руководит штаб-квартира Министерства обороны. С конца прошлого года ведомство сотрудничает с консорциумом, насчитывающим около 80 компаний, для разработки возможных проектов.

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