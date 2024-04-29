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Нова модель охорони кордону, — Андрій Демченко пояснив збільшення чисельності Держприкордонслужби на 15 тисяч осіб

14:39, 29 квітня 2024
Збільшення чисельності ДПСУ зумовлене формуванням нових підрозділів у складі відомства та зміною стратегії охорони кордону.
Нова модель охорони кордону, — Андрій Демченко пояснив збільшення чисельності Держприкордонслужби на 15 тисяч осіб
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Збільшення чисельності Держприкордонслужби на 15 тисяч осіб зумовлене формуванням нових підрозділів у складі відомства та зміною стратегії охорони кордону. Про це розповів речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в інтерв'ю «Укрінформу».

За його словами, збільшення кількості прикордонників – це умова сьогодення. Державна прикордонна служба зараз формує і продовжує підсилювати свої можливості, створюючи підрозділи нового зразка бригадного типу. Тобто, ті підрозділи, які фактично можуть здійснювати бойові дії, маючи на озброєнні артилерію й інші засоби для ураження техніки противника. Тому саме цим і викликано збільшення чисельності штату ДПСУ, бо в подальшому ці підрозділи будуть тримати оборону кордону.

Демченко зазначив, що це вже не буде та модель охорони, яка існувала раніше, а буде військова складова.

Він додав, що наразі сформовані дві бригади – «Сталевий кордон» та «Помста», які активно виконують завдання на лінії фронту, і прикордонники продовжують нарощувати кількість таких підрозділів у структурі ДПСУ.

«Тому збільшення штату Держприкордонслужби обумовлено тим, що формуються нові підрозділи. Вже є напрацювання у цьому напрямку. Ці підрозділи будуть брати під контроль державний кордон, коли ми вийдемо на всю протяжність нашого міжнародно визнаного кордону.

У будь-якому випадку буде нова модель охорони кордону: не захист, а саме оборона. Прикордонники, як і раніше, залишатимуться перші на кордоні, тому вони повинні мати потужні засоби для того, щоб у разі небезпеки відбити атаку ворога.

Прикордонники залишаються невід’ємною складовою Сил оборони і безпеки нашої країни. Спектр виконання завдань у них досить широкий: від пропускних операцій на західному кордоні, або на кордоні з Молдовою, і безпека цих ділянок, де повномасштабне ведення бойових дій на лінії фронту. Єдине бажання у День прикордонника , як і в звичайний день, – це перемога над ворогом, щоб на нашій землі настав мир, і  прикордонники повернулись до своєї звичної справи», — розповів Демченко.

Раніше ми писали, що на збільшення чисельності Прикордонної служби на 15 тисяч осіб вже у 2024 році може знадобитися додатково 7,9 млрд грн.

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