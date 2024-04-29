У Києві чоловік викликав поліцію через страшний сон про вбивство

Чоловік отримав штраф, бо викликав поліцію на вбивство, яке приснилося.

У Києві патрульні винесли постанову за хибний виклик чоловіку, який викликав правоохоронців, бо йому «наснився страшний сон».

Як розповіли у правоохоронних органах, у Печерському районі столиці надійшло повідомлення про вбивство. Інспектори прибули на місце, де на них уже чекав заявник. Однак під час спілкування з чоловіком вони встановили, що інформація про вбивство не підтвердилася.

«Громадянин же зізнався, що йому наснився страшний сон, в якому невідомі вбили його друга. Тож, без зволікань, він звернувся по допомогу до патрульних», - зазначають у поліції.

Відтак, на чоловіка винесли постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП.

За завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань — передбачена адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3 400 гривень.

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