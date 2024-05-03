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В Раде увеличат штрафы за мелкое похищение чужого имущества

16:15, 3 мая 2024
Депутаты планируют увеличить размер штрафа за мелкое похищение чужого имущества путем воровства, мошенничества, присвоения или растраты в размере до 850 грн.
В Раде увеличат штрафы за мелкое похищение чужого имущества
Источник фото: radiotrek.rv.ua
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Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу законопроект об усилении ответственности за мелкое похищение чужого имущества, реестр. номер 11068.

Так, проектом Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за мелкое похищение чужого имущества» предложено внести изменения в статью 51 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее – КУоАП), а именно:

  • увеличить размер штрафа за мелкое похищение чужого имущества путем воровства, мошенничества, присвоения или растраты в размере до 850 грн;
  • предусмотреть ответственность за похищение чужого имущества путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, совершенные в значительном размере в виде штрафа в размере от пятидесяти до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (что равно 850-5100 грн);
  • дополнить статью примечанием, согласно которой похищение чужого имущества считается мелким, если стоимость такого имущества к моменту совершения правонарушения не превышает 0,5 необлагаемого налогом минимума доходов граждан, то есть 757 грн.

Также положениями законопроекта предложено внести изменения в статьи 22, 38, 255, 268, 277 КУоАП, касающиеся порядка привлечения к ответственности за совершение вышеуказанного административного правонарушения, в частности: сроков наложения административного взыскания (в течение шести месяцев со дня его выявления, но не позднее двух лет со дня его совершения) и рассмотрения соответствующих дел, субъектов составления протоколов о таких нарушениях, возможности рассмотрения дел о правонарушениях, предусмотренные статьей 51 КУоАП, без обязательного присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности.

Законопроектом регулируются вопросы правоотношений в административной и уголовно-правовой сферах для обеспечения более эффективного, справедливого применения наказания по фактам мелких краж, а также усовершенствуется порядок квалификации мелкого похищения чужого имущества.

«Судебно-юридическая газета» детально писала об этом законопроекте. В частности, предлагается повысить порог для уголовной наказуемости воровства до 4542 грн. Как отмечают депутаты, сейчас (с 1 января 2024 года) хищение чужого имущества является уголовно наказуемым деянием, если его стоимость составляет более 302 грн. 80 копеек.

В обоснование авторы законопроекта приводят приговоры судов, в частности, по которым за кражу «памперсов» на сумму 356 грн. для ребенка мужчина получил 3,5 года лишения свободы.

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