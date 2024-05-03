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У Раді збільшать штрафи за дрібне викрадення чужого майна

16:15, 3 травня 2024
Депутати планують збільшити розмір штрафу за дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати в розмірі до 850 грн.
У Раді збільшать штрафи за дрібне викрадення чужого майна
Джерело фото: radiotrek.rv.ua
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Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу законопроект щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна, реєстр. номер 11068.

Так, проектом Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна» запропоновано внести зміни до статті 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), а саме:

  • збільшити розмір штрафу за дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати в розмірі до 850 грн;
  • передбачити відповідальність за викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, вчинені у значному розмірі у виді штрафу в розмірі від п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (що дорівнює 850-5100 грн);
  • доповнити статтю приміткою, згідно з якою викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто 757 грн.

Також положеннями законопроекту запропоновано внести зміни до статей 22, 38, 255, 268, 277 КУпАП, які стосуються порядку притягнення до відповідальності за вчинення вище вказаного адміністративного правопорушення, зокрема: строків накладення адміністративного стягнення (протягом шести місяців з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення) та розгляду відповідних справ, суб’єктів складання протоколів про такі порушення, можливості розгляду справ про правопорушення, передбачені статтею 51 КУпАП, без обов’язкової присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Законопроектом врегульовуються питання правовідносин в адміністративній та кримінально-правовій сферах задля забезпечення більш ефективного, справедливого застосування покарання за фактами дрібних крадіжок, а також удосконалюється порядок кваліфікації дрібного викрадення чужого майна.

«Судово-юридична газета» детально писала про цей законопроект. Зокрема, пропонується підвищити межу для кримінальної караності крадіжки до 4542 грн. Як відмічають депутати, наразі (з 1 січня 2024 року) викрадення чужого майна є кримінально караним діянням, якщо його вартість становить більше 302 грн 80 копійок.

В обгрунтування автори законопроекту наводять вироки судів, зокрема, за якими за крадіжку «памперсів» на суму 356 грн для дитини чоловік отримав 3,5 роки позбавлення волі.

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