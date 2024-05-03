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Межу для кримінальної караності крадіжки пропонують підвищити з 302 грн до 4542 грн

07:30, 3 травня 2024
Народні депутати пропонують, аби кримінальна відповідальність за крадіжку наставала, якщо сума вкраденого більша 4542 грн.
Межу для кримінальної караності крадіжки пропонують підвищити з 302 грн до 4542 грн
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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності 2 травня рекомендував парламенту прийняти за основу законопроект 11068 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна.

Ним пропонується підвищити межу для кримінальної караності крадіжки до 4542 грн. Як відмічають депутати, наразі (з 1 січня 2024 року) викрадення чужого майна є кримінально караним діянням, якщо його вартість становить більше 302 грн 80 копійок.

В обгрунтування автори законопроекту наводять вироки судів, зокрема, за якими за крадіжку «памперсів» на суму 356 грн для дитини чоловік отримав 3,5 роки позбавлення волі.

Законопроектом передбачається внесення змін до статті 51 (Дрібне викрадення чужого майна) КУпАП, а саме:

1) збільшення розміру штрафу до 850 грн за дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, передбачене ч. 1 ст. 51 КУпАП.

При цьому стаття 51 доповнюється приміткою, згідно з якою викрадення чужого майна буде вважатися дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Тобто, 757 грн  (НМДГ в 2024 році для кваліфікації злочинів чи адмінправопорушень становить 1514 грн).

2) доповнення статті 51 новою частиною 2, яка передбачає відповідальність за викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, вчинені у значному розмірі.

При цьому для цілей частини 2 дрібне викрадення чужого майна пропонується вважати вчиненим у значному розмірі, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 3 НМДГ.

«Таким чином, у запропонованій редакції викрадення чужого майна стане кримінально караним діянням, якщо його вартість становитиме більше трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що у 2024 році становитиме 4 542 гривень», - вказують автори.

Одночасно змінюються окремі питання притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачені статтею 51 КУпАП, зокрема, строки накладення адміністративного стягнення та розгляду справ, а також суб’єктів складання протоколів про адміністративні правопорушення.

Разом з тим, Комітетом висловлено і деякі пропозиції, що потребуватимуть вирішення під час підготовки законопроекту до другого читання, зокрема щодо доопрацювання «порогового» розміру відмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати (редакція примітки до статті 51 КУпАП законопроекту).

Таким чином, не виключено, що до другого читання «поріг» 4542 грн переглянуть.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», колегія суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду 28 березня 2023 року у рішенні по справі №722/594/22 зазначила, що масштаб застосування тяжких покарань за крадіжку мимоволі нагадує застосування «закону про 5 колосків», звернувши увагу на проблему тлумачення ознаки «в умовах воєнного стану».

Автор: Наталя Мамченко

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