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На трассе под Киевом столкнулись две легковушки: среди пострадавших – 3-летний мальчик

07:18, 8 мая 2024
В результате ДТП три человека травмированы.
На трассе под Киевом столкнулись две легковушки: среди пострадавших – 3-летний мальчик
Источник фото: полиция Киевской области
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Двое взрослых и малолетний ребенок травмированы в результате ДТП, которое произошло на 83-м километре автодороги Киев-Одесса, по направлению к столице. Об этом сообщает полиция Киевской области.

По предварительным данным, авария произошла 7 мая, когда водитель автомобиля "KIA" выполнял разворот, и в этот момент произошло столкновение с легковушкой "Camry".

В результате столкновения травмировались три человека, в том числе длительное время находится в реанимации 3-летний мальчик с многочисленными травмами. Пассажирка "Camry", 34-летняя женщина, получила перелом ноги и ушиб грудной клетки, а водитель этого автомобиля также имеет ушиб грудной клетки. Водителя "KIA" госпитализировали с переломами позвоночника, бедра и травмой живота.

Правоохранители начали расследование этого инцидента, квалифицировав его по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Источник фото: полиция Киевской области

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