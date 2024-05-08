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Экс-прокурора из Крыма заочно приговорили к 13 годам заключения за госизмену

07:00, 8 мая 2024
После оккупации полуострова она предала присягу на верность украинскому народу и начала работать в оккупационных органах прокуратуры.
Экс-прокурора из Крыма заочно приговорили к 13 годам заключения за госизмену
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Заочно судили бывшего прокурора из временно оккупированного Крыма за государственную измену. Об этом сообщила прокуратура АР Крым.

В суде доказано, что после оккупации полуострова фигурантка предала присягу на верность украинскому народу и заработала в оккупационных органах прокуратуры.

С марта 2014 года она занимала должности "старшей помощницы прокурора Симферопольского района прокуратуры Республики Крым", "помощницы прокурора города Судак" и "помощницы прокурора Черноморского района Республики Крым".

Предательница выполняла незаконные приказы и распоряжения "руководства" "прокуратуры Республики Крым", обеспечивая функционирование оккупационных органов прокуратуры на полуострове, добавили в прокуратуру.

Также она помогала рф и ее представителям в проведении взрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету и территориальной целостности.

Женщину приговорили к 13 годам лишения свободы.

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