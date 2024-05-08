Експрокурорку з Криму заочно засудили до 13 років ув’язнення за держзраду

Після окупації півострова вона зрадила присязі на вірність українському народові та почала працювати в окупаційних органах прокуратури.

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Заочно судили колишню прокурорку з тимчасово окупованого Кримуза державну зраду. Про це повідомила прокуратура АР Крим.

В суді доведено, що після окупації півострова фігурантка зрадила присязі на вірність українському народові та почала працювати в окупаційних органах прокуратури.

З березня 2014 року вона обіймала посади "старшої помічниці прокурора Сімферопольського району прокуратури Республіки Крим", "помічниці прокурора міста Судак" та "помічниці прокурора Чорноморського району Республіки Крим".

Зрадниця виконувала незаконні накази та розпорядження "керівництва" "прокуратури Республіки Крим", забезпечуючи функціонування окупаційних органів прокуратури на півострові, додали в прокуратурі.

Також вона допомагала рф та її представникам у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету та територіальній цілісності.

Жінку засудили до 13 років позбавлення волі.

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