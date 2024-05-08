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На трасі під Києвом зіткнулися два легковики: серед постраждалих – 3-річний хлопчик

07:18, 8 травня 2024
В результаті ДТП троє людей травмовані.
На трасі під Києвом зіткнулися два легковики: серед постраждалих – 3-річний хлопчик
Джерело фото: поліція Київської області
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Двоє дорослих і малолітня дитина травмовані в результаті ДТП, яке сталося на 83-му кілометрі автодороги Київ-Одеса, у напрямку до столиці. Про це повідомляє поліція Київської області.

За попередніми даними, аварія сталася 7 травня, коли водій автомобіля "KIA" виконував розворот, і в цей момент стався зіткнення з легковиком "Camry".

Унаслідок зіткнення травмувалися троє людей, зокрема тривалий час перебуває в реанімації 3-річний хлопчик з численними травмами. Пасажирка "Camry", 34-річна жінка, отримала перелом ноги та забій грудної клітини, а водій цього автомобіля також має забій грудної клітини. Водія "KIA" госпіталізували з переломами хребта, стегна та травмою живота.

Правоохоронці розпочали розслідування щодо цього інциденту, кваліфікувавши його за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Джерело фото: поліція Київської області

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