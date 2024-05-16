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В Киеве к 9 годам лишения свободы приговорили насильника 17-летней девочки

12:29, 16 мая 2024
Девушка приехала к другу и познакомила с его товарищем, который в нетрезвом состоянии избил несовершеннолетнюю и изнасиловал.
В Киеве к 9 годам лишения свободы приговорили насильника 17-летней девочки
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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При поддержке публичного обвинения ювенальных прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры города Киева, суд приговорил насильника 17-летней девушки к 9 годам лишения свободы за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Инцидент произошел в конце сентября 2022 года, когда 17-летняя девушка приехала в Киев навестить своего знакомого. Вечером она встретилась со своим знакомым и его другом, и они продолжили общение в квартире одного из мужчин в Шевченковском районе столицы. Во время пребывания в квартире, новый знакомый девушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался вступить с ней в интимную связь против ее воли. Угрожая ей, он нанес удары в область головы и туловища, причинив телесные повреждения, и изнасиловал ее.

По результатам судебного разбирательства, Шевченковский районный суд города Киева признал злоумышленника виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться в Киевском следственном изоляторе.

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