В Киеве к 9 годам лишения свободы приговорили насильника 17-летней девочки

Девушка приехала к другу и познакомила с его товарищем, который в нетрезвом состоянии избил несовершеннолетнюю и изнасиловал.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

При поддержке публичного обвинения ювенальных прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры города Киева, суд приговорил насильника 17-летней девушки к 9 годам лишения свободы за преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Инцидент произошел в конце сентября 2022 года, когда 17-летняя девушка приехала в Киев навестить своего знакомого. Вечером она встретилась со своим знакомым и его другом, и они продолжили общение в квартире одного из мужчин в Шевченковском районе столицы. Во время пребывания в квартире, новый знакомый девушки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался вступить с ней в интимную связь против ее воли. Угрожая ей, он нанес удары в область головы и туловища, причинив телесные повреждения, и изнасиловал ее.

По результатам судебного разбирательства, Шевченковский районный суд города Киева признал злоумышленника виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы. До вступления приговора в законную силу обвиняемый будет находиться в Киевском следственном изоляторе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.