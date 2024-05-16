У Києві до 9 років позбавлення волі засудили ґвалтівника 17-річної дівчинки

Дівчина приїхала до друга та познайомилася з його товаришем, який у нетверезому стані побив неповнолітню та зґвалтував.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

За підтримки публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва, суд засудив ґвалтіника 17-річної дівчини до 9 років позбавлення волі за злочин, передбачений ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Інцидент стався наприкінці вересня 2022 року, коли 17-річна дівчина приїхала до Києва відвідати свого знайомого. Ввечері вона зустрілася зі своїм знайомим і його другом, і вони продовжили спілкування в квартирі одного з чоловіків у Шевченківському районі столиці. Під час перебування в квартирі, новий знайомий дівчини, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, намагався вступити з нею в інтимний зв'язок проти її волі. Погрожуючи їй, він наніс удари в область голови та тулуба, спричинивши тілесні ушкодження, і зґвалтував її.

За результатами судового розгляду, Шевченківський районний суд міста Києва визнав зловмисника винним та призначив покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. До набуття вироком законної сили обвинувачений перебуватиме у Київському слідчому ізоляторі.

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