Хронічно не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання електроенергії, — гендиректор YASNO Сергй Коваленко

Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення світла – зазначив гендиректор YASNO.

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У Києві зранку відбулися екстерні відключення світла. При цьому в деяких районах не працював навіть мобільний інтернет від Vodafone.

Як пояснив генеральний директор YASNO Сергй Коваленко, «ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж колеги розраховували».

«Вчора ввечері Укренерго довів обсяг лімітів які би дозволили працювати в графіках, але згодом вночі і зранку ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися.

Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення» - пояснив він.

«Нам хронічно не вистачає генерації + імпорту для поточного рівня споживання.

Дуже сподіваємося, що ввечері такого не відбудеться і ми зможемо пройти черговий пік спокійно хоча би в графіках» - додав Коваленко.

Наразі за його словами, піки пройшли. Київ, Дніпро та область – підключені.

Сергій Коваленко зазначив, що дивитись графіки відключень світла можна на сайті YASNO, однак наразі сайт видає помилку «502». У коментарях він повідомив, що незабаром сайт полагодять.

Автор: Наталя Мамченко

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