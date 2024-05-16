У Британії збираються достроково звільнити низку засуджених: з чим це пов'язано

У Великій Британії вирішили звільнити достроково деяких засуджених. Причиною цього стали переповнені в'язниці, пише Reuters.
Як пише інформагентство, за останні 30 років кількість в'язнів в Англії та Уельсі збільшилася вдвічі. Минулого літа їхня кількість сягнула рекордного рівня — 88 225 (на 8% більше, ніж роком раніше).
Причина — збільшення кількості кримінальних справ і впровадження більш жорсткого підходу до злочинів, пов'язаних з насильством і наркотиками.
Відтак уряд вирішив випустити частину засуджених раніше, а також відкласти початок деяких судових слухань, щоб запобігти переповненню установ покарання.
Речник британського прем'єра Ріші Сунака пояснив, що дострокове звільнення стосуватиметься лише ув'язнених наприкінці терміну покарання, і вони перебуватимуть під суворим наглядом, включаючи електронні мітки. Крім того, засудженмх за тероризм, сексуальні або серйозні насильницькі злочини не будуть випускати.
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