У Британії збираються достроково звільнити низку засуджених: з чим це пов'язано

Як пише інформагентство, за останні 30 років кількість в'язнів в Англії та Уельсі збільшилася вдвічі. Минулого літа їхня кількість сягнула рекордного рівня — 88 225 (на 8% більше, ніж роком раніше).

Причина — збільшення кількості кримінальних справ і впровадження більш жорсткого підходу до злочинів, пов'язаних з насильством і наркотиками.