В Британии собираются досрочно освободить ряд осужденных: с чем это связано

Освободить некоторых заключенных собираются с целью предотвращения переполненности тюрем.

В Великобритании решили освободить досрочно некоторых осужденных. Причиной тому стали переполненные тюрьмы, пишет Reuters.

Как пишет информагентство, за последние 30 лет количество заключенных в Англии и Уэльсе увеличилось вдвое. Прошлым летом их количество достигло рекордного уровня — 88 225 (на 8% больше, чем годом ранее).

Причина — увеличение количества уголовных дел и более жесткий подход к преступлениям, связанным с насилием и наркотиками.

Таким образом, правительство решило выпустить часть осужденных ранее, а также отложить начало некоторых судебных слушаний, чтобы предотвратить переполнение учреждений наказания.

Представитель британского премьера Риши Сунака пояснил, что досрочное освобождение будет касаться только заключенных в конце срока наказания, и они будут находиться под строгим наблюдением, включая электронные метки. Кроме того, осужденных за терроризм, сексуальные или серьезные насильственные преступления не будут выпускать.

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