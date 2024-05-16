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В Британии собираются досрочно освободить ряд осужденных: с чем это связано

13:23, 16 мая 2024
Освободить некоторых заключенных собираются с целью предотвращения переполненности тюрем.
В Британии собираются досрочно освободить ряд осужденных: с чем это связано
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В Великобритании решили освободить досрочно некоторых осужденных. Причиной тому стали переполненные тюрьмы, пишет Reuters.

Как пишет информагентство, за последние 30 лет количество заключенных в Англии и Уэльсе увеличилось вдвое. Прошлым летом их количество достигло рекордного уровня — 88 225 (на 8% больше, чем годом ранее). 

Причина — увеличение количества уголовных дел и более жесткий подход к преступлениям, связанным с насилием и наркотиками.

Таким образом, правительство решило выпустить часть осужденных ранее, а также отложить начало некоторых судебных слушаний, чтобы предотвратить переполнение учреждений наказания.

Представитель британского премьера Риши Сунака пояснил, что досрочное освобождение будет касаться только заключенных в конце срока наказания, и они будут находиться под строгим наблюдением, включая электронные метки. Кроме того, осужденных за терроризм, сексуальные или серьезные насильственные преступления не будут выпускать.

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