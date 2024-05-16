Хронически не хватает генерации и импорта для текущего уровня потребления электроэнергии – гендиректор YASNO Сергей Коваленко

Утром мы безнадежно вывалились из лимитов, поэтому применялись экстренные отключения света – отметил гендиректор YASNO.

В Киеве с утра произошли экстерные отключения света. При этом в некоторых районах не работал даже мобильный интернет от Vodafone.

Как пояснил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, «ситуация ночью и утром оказалась сложнее, чем рассчитывали коллеги».

«Вчера вечером Укрэнерго довел объем лимитов, которые позволили бы работать в графиках, но впоследствии ночью и утром эти объемы ограничений еще несколько раз корректировались.

Утром мы безнадежно вывалились из лимитов, поэтому применялись экстренные отключения», - пояснил он.

«Нам хронически не хватает генерации+импорта для текущего уровня потребления.

Очень надеемся, что вечером такого не произойдет, и мы сможем пройти очередной пик спокойно хотя бы в графиках», - добавил Коваленко.

По его словам, пики прошли. Киев, Днепр и область – подключены.

Сергей Коваленко отметил, что смотреть графики отключений света можно на сайте YASNO, однако сайт выдает ошибку «502». В комментариях он сообщил, что в скором времени сайт починят.

Автор: Наталья Мамченко

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