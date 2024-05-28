НАПК подключило к Порталу сообщений обличителей первую тысячу организаций

Продолжается подключение организаций к Порталу с учетом новой очередности.

Источник фото: nazk.gov.ua

Более тысячи организаций разных уровней уже могут использовать специальный Портал для сообщения о фактах коррупционных или связанных с коррупцией нарушений законодательства. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Приказом Национального агентства были утверждены изменения в Порядок ведения Единого портала сообщений обличителей, а также определена очередность подключения к нему. По данным НАПК, первая тысяча организаций, получивших доступ к Порталу, свидетельствует об эффективности изменений в упрощении и ускорении процедуры подключения.

Портал гарантирует конфиденциальность и анонимность обличителям, а также предоставляет им доступ к информации о состоянии и результатах рассмотрения их сообщений. Этот ресурс является официальным источником информации о лицах, имеющих статус обличителей.

Сейчас идет процесс подключения новых организаций к Порталу согласно новой очередности, определенной Национальным агентством. Также отмечается, что документы, направленные в НАПК после 3 мая 2014 года с нарушением Порядка, будут возвращены без рассмотрения.

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