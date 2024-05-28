НАЗК підключило до Порталу повідомлень викривачів першу тисячу організацій

Триває підключення організацій до Порталу з урахуванням нової черговості.

Джерело фото: nazk.gov.ua

Більше тисячі організацій різних рівнів вже можуть використовувати спеціальний Портал для повідомлення про факти корупційних або пов’язаних з корупцією порушень законодавства. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Наказом Національного агентства були затверджені зміни до Порядку ведення Єдиного порталу повідомлень викривачів, а також визначена черговість підключення до нього. За даними НАЗК, перша тисяча організацій, які отримали доступ до Порталу, свідчить про ефективність змін у спрощенні та прискоренні процедури підключення.

Портал гарантує конфіденційність та анонімність викривачам, а також надає їм доступ до інформації про стан та результати розгляду їхніх повідомлень. Цей ресурс є офіційним джерелом інформації про осіб, які мають статус викривачів.

Наразі триває процес підключення нових організацій до Порталу згідно з новою черговістю, визначеною Національним агентством. Також зауважується, що документи, надіслані до НАЗК після 3 травня2024 року із порушенням Порядку, будуть повернуті без розгляду.

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