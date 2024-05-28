Практика судів
  1. В Україні

НАЗК підключило до Порталу повідомлень викривачів першу тисячу організацій

17:43, 28 травня 2024
Триває підключення організацій до Порталу з урахуванням нової черговості.
НАЗК підключило до Порталу повідомлень викривачів першу тисячу організацій
Джерело фото: nazk.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Більше тисячі організацій різних рівнів вже можуть використовувати спеціальний Портал для повідомлення про факти корупційних або пов’язаних з корупцією порушень законодавства. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Наказом Національного агентства були затверджені зміни до Порядку ведення Єдиного порталу повідомлень викривачів, а також визначена черговість підключення до нього. За даними НАЗК, перша тисяча організацій, які отримали доступ до Порталу, свідчить про ефективність змін у спрощенні та прискоренні процедури підключення.

Портал гарантує конфіденційність та анонімність викривачам, а також надає їм доступ до інформації про стан та результати розгляду їхніх повідомлень. Цей ресурс є офіційним джерелом інформації про осіб, які мають статус викривачів.

Наразі триває процес підключення нових організацій до Порталу згідно з новою черговістю, визначеною Національним агентством. Також зауважується, що документи, надіслані до НАЗК після 3 травня2024 року із порушенням Порядку, будуть повернуті без розгляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Демократичній партії США зростають побоювання щодо перспектив переобрання Джо Байдена Президентом – Politico

Найбільша політична проблема, що стоїть перед президентом США, – це інфляція – Politico.

Парламент Грузії остаточно ухвалив закон про «іноагентів», подолавши вето президента Саломі Зурабішвілі

Тепер у Грузії, як у США та в рф діятиме закон «про іноагентів».

Кабмін затвердив Порядок погодження Мінфіном визначення методів обчислення величини резерву сумнівних боргів держпідприємств

Затверджено Порядок погодження Мінфіном визначення методів обчислення величини резерву сумнівних боргів державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% акцій належать державі.

Депутати пропонують, аби договори позички авто нотаріально посвідчувалися лише, коли вони укладаються більш, ніж на 3 роки

У Верховній Раді пропонують прибрати обов’язкову вимогу нотаріального посвідчення договору позички авто, якщо договір розрахований менш, ніж на 3 роки.

17-річні юнаки отримають повістки для прибуття до ТЦК – Сухопутні війська ЗСУ

Юнаки 17 років, які з певних причин не стали на військовий облік, оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток, для прибуття в ТЦК та постановки на військовий облік.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Світлана Гелета
    Світлана Гелета
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Ганна Коломієць
    Ганна Коломієць
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Оксана Рудніченко
    Оксана Рудніченко
    суддя Київського апеляційного суду