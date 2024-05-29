В Киеве и области, а также в Винницкой области предприниматели хранили в подпольных складах эпидемически опасные отходы

Нацполиция разоблачила предпринимателей в нарушении правил обращения с опасными медицинскими отходами, которые могли спровоцировать всплеск инфекций.

Источник фото: npu.gov.ua

Полиция разоблачила предпринимателей, которые нарушили правила обращения с опасными медицинскими отходами, которые могли привести к всплеску инфекций. Злоумышленники хранили эпидемически опасные отходы в неспециализированных, подпольных складских помещениях в Киеве, Киевской и Винницкой областях.

Четырем лицам, включая директора предприятия, объявлено о подозрении в нарушении санитарных правил и норм, регулирующих предотвращение инфекционных болезней. За этими действиями им грозит до трех лет заключения.

Предприятие, которое имело лицензию на хозяйственную деятельность, заключило соглашения с учреждениями здравоохранения по обработке медицинских отходов, но в нарушение законодательства они хранили эти отходы на подпольных складах и других местах, не соответствующих для этого.

Полицейские совместно с экологической инспекцией и Госпродпотребслужбой провели 10 обысков на различных объектах, принадлежавших фигурантам дела. Экспертиза подтвердила, что действия злоумышленников могли стать причиной возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Директору, двум совладельцам и менеджеру ООО объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины.

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