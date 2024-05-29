Оправдывала войну и действия оккупантов в соцсети: в Полтаве судили пенсионерку

В запрещенной в Украине соцсети «Одноклассники» женщина распространяла российскую пропаганду.

В Полтаве судили пенсионерку, которая в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" распространяла российскую пропаганду.

Ранее не судимая уроженка Полтавы в 2014 году зарегистрировалась в "Одноклассниках" и с июля 2023 начала публиковать сообщения, в которых оправдывала вооруженную агрессию и глорифицировала российских оккупантов.

Женщина свою вину признала полностью и заключила об этом соглашение с прокурором, утвержденное судом.

Ее признали виновной в коллаборационизме и назначили ей 5 лет заключения, но от отбывания наказания она была освобождена с испытательным сроком — 1 год. Также она должна возместить 11 360 грн за проведение экспертизы.

Приговор по делу №553/1162/24 еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Полтавском апелляционном суде в течение 30 дней с момента его провозглашения.

Ранее мы писали, что на Киевщине осужден коллаборант, который выдавал себя за монаха и освящал танки рф.

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