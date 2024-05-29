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Виправдовувала війну та дії окупантів у соцмережі: у Полтаві судили пенсіонерку

07:18, 29 травня 2024
У забороненій в Україні соцмережі «Однокласники» жінка розповсюджувала російську пропаганду.
Виправдовувала війну та дії окупантів у соцмережі: у Полтаві судили пенсіонерку
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У Полтаві судили пенсіонерку, яка у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" розповсюджувала російську пропаганду. 

Раніше не судима уродженка Полтави у 2014 році зареєструвалася в "Однокласниках" та з липня 2023-го почала публікувати дописи, у яких виправдовувала збройну агресію та глорифікувала російських окупантів.

Жінка свою провину визнала повністю та уклала про це угоду із прокурором, яку затвердив суд.

Її визнали винною у колабораціонізмі та призначили їй 5 років ув’язнення, але від відбування покарання її звільнили з іспитовим строком — 1 рік. Також вона має відшкодувати 11 360 грн за проведення експертизи.

Вирок у справі 553/1162/24 ще не набрав законної сили та може бути оскаржений в Полтавському апеляційному суді протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Раніше ми писали, що на Київщині засуджено колаборанта, який видавав себе за монаха і освячував танки рф. 

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