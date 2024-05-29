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У Києві та області, а також на Вінниччині підприємці зберігали у підпільних складах епідемічно небезпечні відходи

07:54, 29 травня 2024
Нацполіція викрила підприємців у порушенні правил поводження з небезпечними медичними відходами, що могли спровокувати сплеск інфекцій.
У Києві та області, а також на Вінниччині підприємці зберігали у підпільних складах епідемічно небезпечні відходи
Джерело фото: npu.gov.ua
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Поліція викрила підприємців, які порушили правила поводження з небезпечними медичними відходами, що могли призвести до сплеску інфекцій. Зловмисники зберігали епідемічно небезпечні відходи в неспеціалізованих, підпільних складських приміщеннях у Києві, Київській та Вінницькій областях.

Чотирьом особам, включаючи директора підприємства, оголошено про підозру у порушенні санітарних правил і норм, що регулюють запобігання інфекційним хворобам. За цими діями їм загрожує до трьох років ув'язнення.

Підприємство, яке мало ліцензію на господарську діяльність, уклало угоди з закладами охорони здоров’я щодо обробки медичних відходів, але в порушення законодавства вони зберігали ці відходи на підпільних складах та інших місцях, не відповідних для цього.

Поліцейські спільно з екологічною інспекцією та Держпродспоживслужбою провели 10 обшуків на різних об’єктах, що належали фігурантам справи. Експертиза підтвердила, що дії зловмисників могли стати причиною виникнення та поширення інфекційних захворювань.

Директору, двом співвласникам і менеджеру ТОВ оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України.

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