Руслан Стефанчук: Согласно Конституции Зеленский будет президентом до вступления в должность новоизбранного президента

Руслан Стефанчук напомнил, что в Украине, согласно Конституции, существует непрерывность власти, и президент выполняет свои полномочия по вступлению в должность новоизбранного президента Украины.

Фото: Верховная Рада

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на слова российского диктатора путина о "нелегитимности" Президента Украины Владимира Зеленского.

путин заявил, что мол, украинское законодательство предусматривает отмену президентских выборов во время военного положения, но это "не означает, что президентские полномочия автоматически продлеваются".

По словам российского диктатора, Конституция Украины предусматривает, что в таком случае власть якобы должна быть передана главе парламента.

В свою очередь, председатель Рады Стефанчук отметил, что "очень хорошо, что на россии начали читать Конституцию Украины".

"Рекомендовал бы любознательным читателям овладевать текстом нашей Конституции не избирательно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: "Президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины". В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Но эта "непрерывность" не в российском (как "вечность"), а в нормальном, демократическом и безопасном понимании", - написал Стефанчук в соцсети.

Он назвал российские нарративы "столь же предсказуемыми, сколь и бессмысленными", а также посоветовал россиянам прочитать собственную "Конституцию".

"И речь идет не о каких-то призрачных для рф принципах демократического устройства или прав человека и гражданина. А хотя бы в той части, где сказано, что россия принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов. не листать – это статья 79.1", - добавил председатель Верховной Рады.

Стефанчук подчеркнул, что Президент Украины и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. И все это, согласно Конституции и законам Украины.

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