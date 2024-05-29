Руслан Стефанчук: Згідно з Конституцією Зеленський буде президентом до вступу на посаду новообраного президента

Руслан Стефанчук нагадав, що в Україні, згідно з Конституцією, існує безперервність влади, і президент виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України.

Фото: Верховна Рада

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук відреагував на слова російського диктатора путіна про "нелегітимність" Президента України Володимира Зеленського.

путін заявив, що мовляв українське законодавство передбачає скасування президентських виборів під час воєнного стану, але це "не означає, що президентські повноваження автоматично продовжуються".

За словами російського диктатора, Конституція України передбачає, що в такому разі влада нібито має бути передана голові парламенту.

У свою чергу голова Ради Стефанчук зазначив, що "дуже добре, що на росії почали читати Конституцію України".

"Рекомендував би допитливим читачам опановувати текст нашої Конституції не вибірково й звернути увагу на частину 1 статті 108: "Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України". У демократичних суспільствах це називається неперервністю влади. Але ця "неперервність" не в російському (як "довічність"), а в нормальному, демократичному та безпековому розуміннях", - написав Стефанчук у соцмережі.

Він назвав російські наративи "настільки ж передбачуваними, наскільки й безглуздими", а також порадив росіянам прочитати власну "Конституцію".

"І йдеться не про якісь примарні для рф засади демократичного устрою чи прав людини та громадянина. А хоча б у тій частині, де сказано, що рф вживає заходів із підтримки та укріплення міжнародного миру та безпеки, забезпеченню мирного співіснування держав і народів. Аби далеко не гортати - це стаття 79.1", - додав голова Верховної Ради.

Стефанчук наголосив, що Президентом України є і до завершення воєнного стану буде залишатися Володимир Зеленський. І все це, відповідно до Конституції та законів України.

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