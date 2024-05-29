Зеленського попросили не порушувати питання вступу України в НАТО на саміті, — ЗМІ

Союзники пояснюють це побоюванням, що й вони можуть бути втягнуті у війну з рф, - пише The Telegraph.

Фото: Офіс Президента

Президента Володимира Зеленського попросили утриматися від звернень до окремих членів НАТО за підтримкою щодо членства України в Альянсі. Про це повідомило британське видання The Telegraph.

Як повідомляється, все тому, що союзники не бачать подальшого просування у цьому питанні, як мінімум до наступного року. Крім того, побоюються, що і їх втягнуть у війну з рф.

Видання пише, що на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться з 9 до 11 липня, Україні не запропонують нічого, що дало б змогу країні просунутися на шляху до членства в Альянсі.

Також The Telegraph зазначає, що Німеччина і США "дуже скептично ставляться до подальшого просування України по шляху до повноправного членства в НАТО цього року".

А "США, можливо, не так стурбовані, як Німеччина, але їх турбує загроза з боку рф для інших членів альянсу".

Також видання повідомляє, що США і Німеччина наполегливо застерегли Україну від встановлення твердих термінів вступу до НАТО.

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