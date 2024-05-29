Зеленского попросили не поднимать вопрос вступления Украины в НАТО на саммите, — СМИ

Союзники объясняют это опасением, что и они могут быть вовлечены в войну с рф, - пишет The Telegraph.

Президента Владимира Зеленского попросили воздержаться от обращений к отдельным членам НАТО за поддержкой членства Украины в Альянсе. Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

Как сообщается, все потому, что союзники не видят дальнейшего продвижения по этому вопросу, как минимум до следующего года. Кроме того, опасаются, что и их втянут в войну с рф.

Издание пишет, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится с 9 по 11 июля, Украине не предложат ничего, что позволило бы стране продвинуться на пути к членству в Альянсе.

Также The Telegraph отмечает, что Германия и США "очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути полноправного членства в НАТО в этом году".

А "США, возможно, не так обеспокоены, как Германия, но их беспокоит угроза со стороны рф для других членов альянса".

Также издание сообщает, что США и Германия настойчиво предостерегли Украину от установления жестких сроков вступления в НАТО.

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