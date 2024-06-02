Объем сданного в эксплуатацию жилья в Украине увеличился более чем на 12%

Несмотря на рост объемов жилья, сданного в эксплуатацию, текущая ситуация и перспективы на этом рынке остаются сложными, отмечает Даниил Гетманцев.

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В первом квартале общая площадь жилых построек, принятых в эксплуатацию, составила 2,18 млн кв.м. Это на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но меньше за объемы ввода жилья в эксплуатацию в последний год до войны. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев по данным госслужбы статистики.

В региональном разрезе лидерами по законченному жилищному строительству остаются Киевская область + Киев, на долю которых приходится 32% введенного в эксплуатацию жилья, а также области на западной части Украины с долей 40%. Наименьший показатель – в регионах с активными боевыми действиями и приближенных к фронту: Донецкой, Херсонской, Николаевской областях.

Но несмотря на рост объемов жилья, сданного в эксплуатацию, текущая ситуация и перспективы на этом рынке остаются сложными, отмечает Гетманцев и приводит оценку из последнего отчета НБУ по финансовой стабильности (декабрь 2023).

«Строительство жилья продолжается неравномерными темпами. Хотя формально работы возобновили на значительной части объектов, местами они осуществляются неактивно. Новые застройки в последние полтора года почти не начинались, кроме нечастых случаев в западных областях. Застройщики в основном завершают работы, начатые еще до начала полномасштабной войны, и достраивают новые секции в существующих жилых комплексах... В долгосрочной перспективе предложение нового жилья остается под угрозой. Низкий спрос и высокая себестоимость строительства, вызванная удорожанием стройматериалов и дефицитом квалифицированных рабочих, ухудшает финансовое состояние девелоперов. Из-за неохотных стартов новых строительств затруднительное состояние отрасли, пополнение жилищного фонда будет в дальнейшем замедляться», - говорилось в отчете НБУ.

По словам главы финансового комитета Верховной Рады, пока продолжается война, объемы строительства нового строительства жилья будут оставаться подавленными из-за проблем как со стороны предложения, так и спроса.

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