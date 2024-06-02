Обсяг зданого в експлуатацію житла в Україні збільшився на понад 12%

Попри зростання обсягів житла, зданого в експлуатацію, поточна ситуація і перспективи на цьому ринку залишаються складними, зазначає Данило Гетманцев.

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У першому кварталі загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, склала 2,18 млн кв.м. Це на 12,3% більше за аналогічний період минулого року, але менше за обсяги уведення житла в експлуатацію в останній рік до війни. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за даними держслужби статистики.

У регіональному розрізі лідерами за закінченим житловим будівництвом залишаються Київська область + Київ, на долю яких припадає 32% уведеного в експлуатацію житла, а також області на західній частині України із часткою 40%. Найменший показник – у регіонах з активними бойовими діями та наближених до фронту: Донецькій, Херсонській, Миколаївській областях.

Але, попри зростання обсягів житла, зданого в експлуатацію, поточна ситуація і перспективи на цьому ринку залишаються складними, зазначає Гетманцев та наводить оцінку з останнього звіту НБУ щодо фінансової стабільності (грудень 2023).

«Спорудження житла триває нерівномірними темпами. Хоча формально роботи відновили на значній частині об’єктів, подекуди вони здійснюються неактивно. Нові забудови в останні півтора роки майже не розпочиналися, крім нечастих випадків у західних областях. Забудовники переважно завершують роботи, розпочаті ще до початку повномасштабної війни, та добудовують нові секції в наявних житлових комплексах... У довгостроковій перспективі пропозиція нового житла залишається під загрозою. Низький попит та висока собівартість будівництва, спричинена здорожчанням будматеріалів та дефіцитом кваліфікованих робітників, погіршує фінансовий стан девелоперів. Через неохочі старти нових будівництвта скрутний стан галузі, поповнення житлового фонду надалі сповільнюватиметься», - йшлося у звіті НБУ.

За словами голови фінансового комітету Верховної Ради, допоки триває війна, обсяги будівництва нового будівництва житла залишатимуться пригніченими через проблеми як з боку пропозиції, так і попиту.

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