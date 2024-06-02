Где в Киеве патрульные измеряют скорость авто приборами TruСam: адреса

В полиции опубликовали улицы, на которых производится измерение скорости приборами TruСam.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

Патрульные полицейские используют приборы TruСam для измерения скорости движения на аварийно опасных участках и местах, где произошло наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.

Как сообщили в Патрульной полиции Киева, в столице инспекторы производят измерение скорости по следующим адресам:

проспект Николая Бажана;

проспект Берестейский;

Набережное шоссе;

проспект Броварской;

проспект Академика Палладина;

Столичное шоссе;

Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);

улица Академика Заболотного;

улица Борщаговская;

проспект Соборности;

Новоирпинская трасса;

Гостомельское шоссе;

бульвар Леси Украинки.

О местах, где полицейские осуществляют контроль за соблюдением скоростного режима с помощью специальных технических средств, информируют дорожные знаки 5.76 «Автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения».

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