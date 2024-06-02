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Где в Киеве патрульные измеряют скорость авто приборами TruСam: адреса

15:39, 2 июня 2024
В полиции опубликовали улицы, на которых производится измерение скорости приборами TruСam.
Где в Киеве патрульные измеряют скорость авто приборами TruСam: адреса
Источник фото: Патрульная полиция Киева
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Патрульные полицейские используют приборы TruСam для измерения скорости движения на аварийно опасных участках и местах, где произошло наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.

Как сообщили в Патрульной полиции Киева, в столице инспекторы производят измерение скорости по следующим адресам:

  • проспект Николая Бажана;
  • проспект Берестейский;
  • Набережное шоссе;
  • проспект Броварской;
  • проспект Академика Палладина;
  • Столичное шоссе;
  • Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);
  • улица Академика Заболотного;
  • улица Борщаговская;
  • проспект Соборности;
  • Новоирпинская трасса;
  • Гостомельское шоссе;
  • бульвар Леси Украинки.

О местах, где полицейские осуществляют контроль за соблюдением скоростного режима с помощью специальных технических средств, информируют дорожные знаки 5.76 «Автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения».

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