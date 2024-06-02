Где в Киеве патрульные измеряют скорость авто приборами TruСam: адреса

Патрульные полицейские используют приборы TruСam для измерения скорости движения на аварийно опасных участках и местах, где произошло наибольшее количество дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями.
Как сообщили в Патрульной полиции Киева, в столице инспекторы производят измерение скорости по следующим адресам:
О местах, где полицейские осуществляют контроль за соблюдением скоростного режима с помощью специальных технических средств, информируют дорожные знаки 5.76 «Автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения».
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