Де у Києві патрульні вимірюють швидкість авто приладами TruСam: адреси

Патрульні поліцейські використовують прилади TruСam для вимірювання швидкості руху на аварійно небезпечних ділянках та місцях, де трапилася найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками.
Як повідомили у Патрульній поліції Києва, у столиці інспектори здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:
Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, інформують дорожні знаки 5.76 «Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху».
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