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Де у Києві патрульні вимірюють швидкість авто приладами TruСam: адреси

15:39, 2 червня 2024
У поліції опублікували вулиці, на яких здійснюється вимірювання швидкості приладами TruСam.
Де у Києві патрульні вимірюють швидкість авто приладами TruСam: адреси
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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Патрульні поліцейські використовують прилади TruСam для вимірювання швидкості руху на аварійно небезпечних ділянках та місцях, де трапилася найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками.

Як повідомили у Патрульній поліції Києва, у столиці інспектори здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:

  • проспект Миколи Бажана;
  • проспект Берестейський;
  • Набережне шосе;
  • проспект Броварський;
  • проспект Академіка Палладіна;
  • Столичне шосе;
  • Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);
  • вулиця Академіка Заболотного;
  • вулиця Борщагівська;
  • проспект Соборності;
  • Новоірпінська траса;
  • Гостомельське шосе;
  • бульвар Лесі Українки.

Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, інформують дорожні знаки 5.76 «Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху».

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