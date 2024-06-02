Де у Києві патрульні вимірюють швидкість авто приладами TruСam: адреси

У поліції опублікували вулиці, на яких здійснюється вимірювання швидкості приладами TruСam.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

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Патрульні поліцейські використовують прилади TruСam для вимірювання швидкості руху на аварійно небезпечних ділянках та місцях, де трапилася найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками.

Як повідомили у Патрульній поліції Києва, у столиці інспектори здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:

проспект Миколи Бажана;

проспект Берестейський;

Набережне шосе;

проспект Броварський;

проспект Академіка Палладіна;

Столичне шосе;

Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);

вулиця Академіка Заболотного;

вулиця Борщагівська;

проспект Соборності;

Новоірпінська траса;

Гостомельське шосе;

бульвар Лесі Українки.

Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, інформують дорожні знаки 5.76 «Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху».

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