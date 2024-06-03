Практика судів
  1. В Україні

Продавали контрафактні каву та спецій як продукти світових брендів: викрили зловмисників

08:48, 3 червня 2024
Дохід від підпільної оборудки приносив «бізнесменам» близько мільйона гривень на місяць.
Продавали контрафактні каву та спецій як продукти світових брендів: викрили зловмисників
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці оголосили про підозру організованій злочинній групі, яка виробляла контрафактні харчові продукти.

Ділки організували повний цикл виробництва контрафактної кави, спецій та інших продуктів українських та світових брендів з низькоякісної сировини. Ця діяльність могла негативно вплинути на стан здоров’я споживачів.

Дохід від підпільної оборудки приносив «бізнесменам» близько мільйона гривень на місяць. Готову продукцію вони продавали оптом в інтернеті та у торговельних точках на ринках Миколаївської та Херсонської областей. Пробні зразки потенційним замовникам також розсилали через поштові відправлення.

Правоохоронці встановили особи і роль кожного із злочинців в процесі виготовлення, пакування, зберігання, транспортування та збуту контрафакту.

У результаті обшуків на складах, підпільних виробництвах і торговельних точках зловмисників слідчі Нацполіції вилучили лінію з виробництва та контрафактну продукцію на загальну суму 4,5 мільйонів гривень.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора п’яти учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозри.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військова поліція зможе перевіряти у водіїв документи і проникати до житла – за яких умов

Військова поліція у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, зможе проникати до житла чи до іншого володіння особи з негайним повідомленням органу досудового розслідування та прокуратури.

Як колегії ВККС відмовляли кандидатам на посади суддів у наданні рекомендацій: статистика

Не виключено, що колегії ВККС під час співбесід з кандидатами на посади суддів місцевих судів дещо по-різному оцінювали певні факти та обставини.

Військова поліція зможе здійснювати оперативно-розшукову діяльність і нараховуватиме до 1,5% чисельності ЗСУ – законопроект

Військова поліція отримає досить широке коло повноважень та інструментів для їх реалізації.

Відсутність захисника під час затримання особи не свідчить про незаконність особистого обшуку та вилучення телефона – Верховний Суд

Також Верховний Суд підкреслив, що огляд інформації, що міститься в телефоні, не становить негласне втручання у приватне спілкування, і доступ до інформації, що містилася в ньому не вимагає отримання окремого дозволу, якщо сторона обвинувачення отримала телефон підозрюваного у своє володіння на підставі законно проведеного обшуку.

Адвокат запропонував судді хабар прямо під час судового засідання

Суддя поскаржився на поведінку адвоката у Вищу раду правосуддя.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео