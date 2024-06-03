Продавали контрафактні каву та спецій як продукти світових брендів: викрили зловмисників

Дохід від підпільної оборудки приносив «бізнесменам» близько мільйона гривень на місяць.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що правоохоронці оголосили про підозру організованій злочинній групі, яка виробляла контрафактні харчові продукти.

Ділки організували повний цикл виробництва контрафактної кави, спецій та інших продуктів українських та світових брендів з низькоякісної сировини. Ця діяльність могла негативно вплинути на стан здоров’я споживачів.

Дохід від підпільної оборудки приносив «бізнесменам» близько мільйона гривень на місяць. Готову продукцію вони продавали оптом в інтернеті та у торговельних точках на ринках Миколаївської та Херсонської областей. Пробні зразки потенційним замовникам також розсилали через поштові відправлення.

Правоохоронці встановили особи і роль кожного із злочинців в процесі виготовлення, пакування, зберігання, транспортування та збуту контрафакту.

У результаті обшуків на складах, підпільних виробництвах і торговельних точках зловмисників слідчі Нацполіції вилучили лінію з виробництва та контрафактну продукцію на загальну суму 4,5 мільйонів гривень.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора п’яти учасникам злочинної групи слідчі повідомили про підозри.

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