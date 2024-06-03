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Продавали контрафактные кофе и специи как продукты мировых брендов: разоблачили злоумышленников

08:48, 3 июня 2024
Доход от подпольной сделки приносил «бизнесменам» около миллиона гривен в месяц.
Продавали контрафактные кофе и специи как продукты мировых брендов: разоблачили злоумышленников
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что правоохранители объявили о подозрении организованной преступной группе, которые производили контрафактные пищевые продукты.

Дельцы организовали полный цикл производства контрафактного кофе, специй и других продуктов украинских и мировых брендов из низкокачественного сырья. Эта деятельность могла негативно повлиять на состояние здоровья потребителей.

Доход от подпольной сделки приносил «бизнесменам» около миллиона гривен в месяц. Готовую продукцию продавали оптом в интернете и в торговых точках на рынках Николаевской и Херсонской областей. Пробные образцы потенциальным заказчикам также рассылали через почтовые отправления.

Правоохранители установили личность и роль каждого из преступников в процессе изготовления, упаковки, хранения, транспортировки и сбыта контрафакта.

В результате обысков на складах, подпольных производствах и торговых точках злоумышленников следователи Нацполиции изъяли линию по производству и контрафактную продукцию на общую сумму 4,5 миллиона гривен.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора пяти участникам преступной группы следователи сообщили о подозрениях.

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