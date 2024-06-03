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«Инвестиции» в криптовалюту: задержаны участники колл-центра, которые обманули граждан Украины, Молдовы, Казахстана и ЕС

21:32, 3 июня 2024
Нацполиция задержала 14 участников преступной организации в Киеве и области.
«Инвестиции» в криптовалюту: задержаны участники колл-центра, которые обманули граждан Украины, Молдовы, Казахстана и ЕС
Источник фото: npu.gov.ua
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14 человек, которые подозреваются в мошенничестве с криптовалютами, были задержаны правоохранителями в Киеве и области. По данным Национальной полиции, среди задержанных - организаторы мошеннических колл-центров, которые использовали психологические и манипулятивные приемы, чтобы привлечь граждан к инвестированию в криптовалюту.

Одним из организаторов сети колл-центров оказалась доверенное лицо «вора в законе» по прозвищу «Хмело», которая имела авторитет в криминальных кругах. Организовали ее деятельность и наладили работу сети мошеннических колл-центров 49-летний и 51-летний уроженцев Грузии. Имея авторитет в криминальных кругах, фигуранты привлекли к противоправной деятельности еще 12 граждан.

Участники группы использовали телефонные звонки, претендуя на представителей фондовых бирж, чтобы обманом вдохновить потенциальных инвесторов инвестировать свои средства в криптовалюту. После того, как потерпевшие переводили деньги, они сталкивались с исчезновением своих вложений.

Среди задержанных есть двое уроженцев Грузии, которые имели собственный «бизнес» по организации и управлению мошенническими колл-центрами. Каждый из участников имел свою функцию в сети, от разработки мошеннических схем до распределения незаконно полученных средств.

Правоохранители изъяли значительное количество доказательств, включая компьютеры, SIM-карты, деньги и автомобили премиум-класса. Все задержанные остаются под стражей, пока идет следствие по обвинению в мошенничестве и участии в преступной организации.

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