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АРМА разыскало активы мужчины, подозреваемого в неуплате 54 млн грн налогов

22:54, 3 июня 2024
У фигуранта уголовного производства нашли 5 объектов недвижимости, 5 земельных участков, автомобиль, моторное судно, долю в уставном капитале почти на 300 тысяч гривен и банковские счета.
АРМА разыскало активы мужчины, подозреваемого в неуплате 54 млн грн налогов
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Следователи ГБР установили, что гражданин Украины получил на личный банковский счет более 20 миллионов евро в качестве дивидендов от кипрской компании. Об этом сообщило Агентство по розыску и менеджменту активов.

Отмечается, что в дальнейшем он с целью легализации денежных средств умышленно подал декларацию о доходах в ГНС Украины с недостоверной информацией. Сумма нарушений составляет около 54 миллионов гривен.

Сотрудники Агентства по розыску и менеджменту активов разыскали активы гражданина Украины, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов.

Было установлено наличие активов у фигуранта уголовного производства 5 объектов недвижимости, 5 земельных участков, автомобиля, моторного судна и доли в уставном капитале почти на 300 тысяч гривен. Также установлено наличие открытых банковских счетов с остатками на счете более миллиона гривен.

В настоящее время продолжаются мероприятия по розыску за пределами Украины других активов подозреваемого.

Получившуюся в ходе розыска информацию АРМА передало органу досудебного расследования для наложения ареста на выявленные активы.

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