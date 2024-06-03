АРМА розшукало активи чоловіка, який підозрюється в несплаті 54 млн грн податків

У фігуранта кримінального провадження знайшли 5 об’єктів нерухомості, 5 земельних ділянок, автомобіль, моторне судно, частку в статутному капіталі на майже 300 тисяч гривень та банківські рахунки.

Слідчі ДБР встановили, що громадянин України отримав на особистий банківський рахунок понад 20 мільйонів євро в якості дивідендів від кіпрської компанії. Про це повідомило Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Зазначається, що в подальшому він, з метою легалізації грошових коштів, умисно подав декларацію про доходи до ДПС України з недостовірною інформацією. Сума порушень сягає близько 54 мільйони гривень.

Працівники Агентства з розшуку та менеджменту активів розшукали активи громадянина України, який підозрюється в ухиленні від сплати податків.

Було встановлено наявність активів у фігуранта кримінального провадження 5 об’єктів нерухомості, 5 земельних ділянок, автомобіля, моторного судна та частки в статутному капіталі на майже 300 тисяч гривень. Також встановлено наявність відкритих банківських рахунків із залишками на рахунку понад мільйон гривень.

Наразі тривають заходи щодо розшуку за межами України інших активів підозрюваного.

Отриману в ході розшуку інформацію АРМА передало органу досудового розслідування для накладення арешту на виявлені активи.

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