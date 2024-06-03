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На Буковині трьох посадовців підозрюють у незаконній вирубці лісу на майже 4 мільйони гривень, — ДБР

18:45, 3 червня 2024
За даними ДБР, лісничий та майстри лісу організували незаконну вирубку, підробивши документи та залучивши приватну фірму.
На Буковині трьох посадовців підозрюють у незаконній вирубці лісу на майже 4 мільйони гривень, — ДБР
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру лісничому та двом майстрам лісу Берегометського лісомисливського господарства у Чернівецькій області за фактом незаконної порубки деревини на майже 3,7 млн грн.

Як зазначає ДБР, посадовці підробляли документи щодо необхідності проведення санітарно-вибіркових рубок дерев, які були здоровими та не мали б бути зрубані.

Також вони вказували у документах недостовірні відомості щодо стану та об’єму зрубаної деревини, аби штучно створити її надлишок.

Встановлено, що безпосередньою вирубкою лісу займалася приватна фірма рідної сестри лісничого. Він сам керував роботами начебто від її імені та укладав договори з лісгоспом.

За такою схемою зловмисникам вдалося протиправно зрубати, а згодом продати 206 дерев.

ДБР вказує, що сума завданих державі збитків становить 3 млн 700 тис. грн.

Фігуранти підозрюються у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб, службовому підробленні за попередньою змовою групою осіб та у незаконній порубці дерев у лісах, вчинених повторно, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 246 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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