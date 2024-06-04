На Житомирщині суд відправив під варту чоловіка, який під час конфлікту вдарив знайому

Чоловік вдарив потерпілу, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження.

Жителя Бердичева, підозрюваного у побитті знайомої, на час досудового розслідування відправили під варту на 60 днів без визначення застави. Про це повідомляє Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області.

За версією слідства, 37-річний чоловік та його знайома вживали спиртне на одній з вулиць Бердичева у різних компаніях неподалік одна-одної. Згодом між чоловіком та жінкою виникла суперечка, під час якої підозрюваний ударив потерпілу, спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження.

При обранні виняткового запобіжного заходу слідча суддя врахувала наявність обґрунтованої підозри та існування ризиків, наведених прокурором: переховуватися від органів досудового розслідування і суду чи перешкоджати кримінальному провадженою іншим чином; незаконно впливати на свідків; переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інший злочин.

Згідно з ухвалою суду підозрюваного взяли під варту у залі суду (справа №274/4671/24).

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