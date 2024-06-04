В Житомирской области суд отправил под стражу мужчину, который во время конфликта ударил знакомую

Мужчина ударил потерпевшую, причинив ей тяжкие телесные повреждения.

Житель Бердичева, подозреваемый в избиении знакомой, на время досудебного расследования был отправлен под стражу на 60 дней без определения залога. Об этом сообщает Бердичевский горрайонный суд Житомирской области.

По версии следствия, 37-летний мужчина и его знакомая употребляли спиртное на одной из улиц Бердичева в разных компаниях недалеко друг от друга. Впоследствии между мужчиной и женщиной возник спор, во время которого подозреваемый ударил потерпевшую, причинив ей тяжелые телесные повреждения.

При избрании исключительной меры пресечения следственная судья учла наличие обоснованного подозрения и существования рисков, приведенных прокурором: скрываться от органов досудебного расследования и суда или препятствовать уголовному производству иным образом; незаконно воздействовать на свидетелей; скрываться от органов досудебного расследования и суда; совершить другое преступление.

Согласно постановлению суда, подозреваемого взяли под стражу в зале суда (дело №274/4671/24).

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