На Буковине троих должностных лиц подозревают в незаконной вырубке леса почти на 4 миллиона гривен, — ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении лесничему и двум мастерам леса Берегометского лесоохотничьего хозяйства в Черновицкой области по факту незаконной порубки древесины почти на 3,7 млн грн.
Как отмечает ГБР, чиновники подделывали документы о необходимости проведения санитарно-выборочных рубок деревьев, которые были здоровыми и не должны быть срублены.
Также они указывали в документах недостоверные сведения о состоянии и объеме срубленной древесины, чтобы искусственно создать ее избыток.
Установлено, что непосредственной вырубкой леса занималась частная фирма родной сестры лесничего. Он сам руководил работами от ее имени и заключал договоры с лесхозом.
По такой схеме злоумышленникам удалось противоправно срубить, а затем продать 206 деревьев.
ГБР указывает, что сумма нанесенного государству ущерба составляет 3 млн 700 тыс. грн.
Фигуранты подозреваются в превышении служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, по предварительному сговору группой лиц, служебному подлогу по предварительному сговору группой лиц и в незаконной порубке деревьев в лесах, совершенных повторно, что повлекло тяжкие последствия, по предварительному сговору 2 . 28 ч. 3 ст.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.