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На Буковине троих должностных лиц подозревают в незаконной вырубке леса почти на 4 миллиона гривен, — ГБР

18:45, 3 июня 2024
По данным ГБР, лесничий и мастера леса организовали незаконную вырубку, подделав документы и привлекая частную фирму.
На Буковине троих должностных лиц подозревают в незаконной вырубке леса почти на 4 миллиона гривен, — ГБР
Иллюстративное фото из открытых источников
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Государственное бюро расследований сообщило о подозрении лесничему и двум мастерам леса Берегометского лесоохотничьего хозяйства в Черновицкой области по факту незаконной порубки древесины почти на 3,7 млн ​​грн.

Как отмечает ГБР, чиновники подделывали документы о необходимости проведения санитарно-выборочных рубок деревьев, которые были здоровыми и не должны быть срублены.

Также они указывали в документах недостоверные сведения о состоянии и объеме срубленной древесины, чтобы искусственно создать ее избыток.

Установлено, что непосредственной вырубкой леса занималась частная фирма родной сестры лесничего. Он сам руководил работами от ее имени и заключал договоры с лесхозом.

По такой схеме злоумышленникам удалось противоправно срубить, а затем продать 206 деревьев.

ГБР указывает, что сумма нанесенного государству ущерба составляет 3 млн 700 тыс. грн.

Фигуранты подозреваются в превышении служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия, по предварительному сговору группой лиц, служебному подлогу по предварительному сговору группой лиц и в незаконной порубке деревьев в лесах, совершенных повторно, что повлекло тяжкие последствия, по предварительному сговору 2 . 28 ч. 3 ст.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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