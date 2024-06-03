«Інвестиції» у криптовалюту: затримано учасників кол-центру, які ошукали громадян України, Молдови, Казахстану та ЄС

Нацполіція затримала 14 учасників злочинної організації у Києві та області.

Джерело фото: npu.gov.ua

14 осіб, які підозрюються у шахрайстві з криптовалютами, були затримані правоохоронцями у Києві та області. За даними Національної поліції, серед затриманих - організатори шахрайських кол-центрів, які використовували психологічні та маніпулятивні прийоми, щоб залучити громадян до інвестування у криптовалюту.

Одним з організаторів мережі кол-центрів виявилася довірена особа «вора в законі» на прізвисько «Хмєло», яка мала авторитет в кримінальних колах. Організували її діяльність та налагодили роботу мережі шахрайських кол-центрів 49-річний та 51-річний уродженців Грузії. Маючи авторитет у кримінальних колах, фігуранти залучили до протиправної діяльності ще 12 громадян.

Учасники групи використовували телефонні дзвінки, претендуючи на представників фондових бірж, щоб обманом надихнути потенційних інвесторів інвестувати свої кошти у криптовалюту. Після того, як потерпілі переказували гроші, вони стикалися зі зникненням своїх вкладень.

Серед затриманих є двоє уродженців Грузії, які мали власний «бізнес» з організації та управління шахрайськими кол-центрами. Кожен з учасників мав свою функцію в мережі, від розробки шахрайських схем до розподілу незаконно отриманих коштів.

Правоохоронці вилучили значну кількість доказів, включаючи комп'ютери, SIM-карти, гроші та автомобілі преміум-класу. Усі затримані залишаються утримуваними під вартою, поки триває слідство за звинуваченнями у шахрайстві та участі у злочинній організації.

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