Каховскую ГЭС можно отстроить через 6-7 лет после деоккупации, — «Укргидроэнерго»

После деоккупации территории Каховскую гидроэлектростанцию можно будет отстроить через 6-7 лет. Об этом заявил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.
«По предварительным расчетам, отстроить станцию можно через 6—7 лет, но перед этим нужно деоккупировать территорию. Тогда мы сможем осушить место, где произошел взрыв, провести обследование, демонтировать разрушенные постройки и конструктивы Каховского гидроузла. А дальше уже приступить к непосредственному восстановлению станции», — отметил он.
Без экспертизы специалисты не знают, насколько критическая ситуация с конструктивами и размыванием дна у разрушенной Каховской ГЭС.
Сирота отметил, что специалисты ежедневно работают над восстановлением других станций и ждут деоккупации Каховской ГЭС.
Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, расположенную от Херсона выше по течению Днепра.
Дамба получила критические повреждения и больше была не способна сдерживать поток воды.
После подрыва начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, что привело к серьезным подтоплениям ниже по течению Днепра населенных пунктов Николаевской и Херсонской.
После подрыва местность вокруг водохранилища превратилась в пустыню. В частности, на месте Каховского водохранилища образовался густой лес, а берег покрылся ракушками.
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