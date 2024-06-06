Каховскую ГЭС можно отстроить через 6-7 лет после деоккупации, — «Укргидроэнерго»

Без экспертизы специалисты не знают, сколь критическая ситуация с конструктивами и размыванием дна возле ГЭС.

Фото: Укргидроэнерго

После деоккупации территории Каховскую гидроэлектростанцию ​​можно будет отстроить через 6-7 лет. Об этом заявил генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.

«По предварительным расчетам, отстроить станцию ​​можно через 6—7 лет, но перед этим нужно деоккупировать территорию. Тогда мы сможем осушить место, где произошел взрыв, провести обследование, демонтировать разрушенные постройки и конструктивы Каховского гидроузла. А дальше уже приступить к непосредственному восстановлению станции», — отметил он.

Без экспертизы специалисты не знают, насколько критическая ситуация с конструктивами и размыванием дна у разрушенной Каховской ГЭС.

Сирота отметил, что специалисты ежедневно работают над восстановлением других станций и ждут деоккупации Каховской ГЭС.

Напомним, в ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС, расположенную от Херсона выше по течению Днепра.

Дамба получила критические повреждения и больше была не способна сдерживать поток воды.

После подрыва начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, что привело к серьезным подтоплениям ниже по течению Днепра населенных пунктов Николаевской и Херсонской.

После подрыва местность вокруг водохранилища превратилась в пустыню. В частности, на месте Каховского водохранилища образовался густой лес, а берег покрылся ракушками.

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