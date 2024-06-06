Каховську ГЕС можна відбудувати за 6-7 років після деокупації, — «Укргідроенерго»

Без експертизи фахівці не знають, наскільки критична ситуація з конструктивами та розмиванням дна біля ГЕС.

Фото: Укргідроенерго

Після деокупації території Каховську гідроелектростанцію можна буде відбудувати за 6-7 років. Про це заявив генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

«За попередніми розрахунками, відбудувати станцію можливо за 6—7 років, але перед цим потрібно деокупувати територію. Тоді ми зможемо осушити місце, де відбувся підрив, провести обстеження, демонтувати зруйновані споруди та конструктиви Каховського гідровузла. А далі вже приступити до безпосередньої відбудови станції», — зазначив він.

Без експертизи фахівці не знають, наскільки критична ситуація з конструктивами та розмиванням дна біля зруйнованої Каховської ГЕС.

Сирота зазначив, що фахівці щоденно працюють над відновленням інших станцій та чекають на деокупацію Каховської ГЕС.

Нагадаємо, в ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, що розташована від Херсона вище за течією Дніпра.

Дамба отримала критичні ушкодження і більше була не здатною стримувати потік води.

Після підриву почалося неконтрольоване скидання води з Каховського водосховища, що призвело до серйозних підтоплень нижче за течією Дніпра населених пунктів на Миколаївщині та Херсонщині.

Після підриву місцевість довкола водосховища перетворилася на пустелю. Зокрема, на місці Каховського водосховища утворився густий ліс, а берег вкрився мушлями.

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