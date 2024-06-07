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В МКИП решили заняться важной разработкой инструмента под названием «Калькулятор фейков»

21:43, 7 июня 2024
Украинцы смогут проверять достоверность новостей с помощью «Калькулятора фейков».
В МКИП решили заняться важной разработкой инструмента под названием «Калькулятор фейков»
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Украинцы теперь могут быстро и эффективно проверять новости на достоверность благодаря новому инновационному инструменту под названием «Калькулятор фейков». Об этом сообщило Министерство культуры Украины.

Разработанный «Калькулятор фейков» предназначен для быстрого распознавания фейковых новостей. Он доступен бесплатно и не требует регистрации, а также используется не только для жителей основной части страны, но и для украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях.

Чтобы воспользоваться этим тренажером, нужно лишь зайти на соответствующий сайт и нажать кнопку «Начать». После этого следует ответить на 5 вопросов, и система автоматически определит, является ли новость правдивой.

«Мы создали этот инструмент не только информативным, но и учебным, ведь он демонстрирует украинцам, какие критерии имеет правдивая новость, а какие признаки присущи фейковым новостям. Таким образом пользователи через некоторый промежуток времени использования этого портала уже смогут самостоятельно легко и точно отличать правду от фейков», - отметила Мария Богуслав, исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования.

«Весь процесс занимает всего несколько минут», - добавили в министерстве.

«Калькулятор фейков» разработан в рамках всеукраинского проекта «Информационная безопасность», который также включает мультимедийный образовательный курс «Медиаграмотность», вебинары и тренинги для различных целевых аудиторий.

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