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У МКІП вирішили зайнятися важливою розробкою інструменту під назвою «Калькулятор фейків»

21:43, 7 червня 2024
Українці зможуть перевіряти достовірність новин за допомогою «Калькулятора фейків».
У МКІП вирішили зайнятися важливою розробкою інструменту під назвою «Калькулятор фейків»
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Українці тепер можуть швидко та ефективно перевіряти новини на достовірність завдяки новому інноваційному інструменту під назвою «Калькулятор фейків». Про це повідомило Міністерство культури України.

Розроблений «Калькулятор фейків» призначений для швидкого розпізнавання фейкових новин. Він доступний безкоштовно та не вимагає реєстрації, а також використовується не лише для мешканців основної частини країни, а й для українців, що проживають на тимчасово окупованих територіях.

Щоб скористатися цим тренажером, потрібно лише зайти на відповідний сайт і натиснути кнопку "Розпочати". Після цього слід відповісти на 5 запитань, і система автоматично визначить, чи є новина правдивою.

«Ми створили цей інструмент не тільки інформативним, а й навчальним, адже він демонструє українцям, які критерії має правдива новина, а які ознаки притаманні фейковим новинам. Таким чином користувачі через деякий проміжок часу використання цього порталу вже зможуть самостійно легко та точно відрізняти правду від фейків», — зазначила Марія Богуслав, виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти.

«Весь процес займає всього декілька хвилин», — додали у міністерстві.

«Калькулятор фейків» розроблено у рамках всеукраїнського проєкту «Інформаційна безпека», який також включає мультимедійний освітній курс «Медіаграмотність», вебінари та тренінги для різних цільових аудиторій.

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